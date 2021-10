Gazzetta: l’Inter spenderà 100mila euro per far rientrare i sudamericani in tempo per la Lazio (Di domenica 10 ottobre 2021) Gli impegni in Nazionale dei suoi tesserati sudamericani costeranno all’Inter 100mila euro. È questa la cifra che il club nerazzurro dovrà sborsare per riavere i suoi calciatori a Milano in tempo per la partita di sabato contro la Lazio. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. “l’Inter spenderà 100 mila euro per far tornare il prima possibile i suoi sudamericani in tempo per la partita di sabato contro la Lazio. Centomila euro di spese di viaggio, perché tanto costano i charter che, dopo uno scalo a Madrid, riporteranno i giocatori direttamente a Roma, nel ritiro di Inzaghi. È il risultato di un calendario compresso, che rende la vita molto complicata alle ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 10 ottobre 2021) Gli impegni in Nazionale dei suoi tesseraticosteranno al. È questa la cifra che il club nerazzurro dovrà sborsare per riavere i suoi calciatori a Milano inper la partita di sabato contro la. Lo scrive ladello Sport. “100 milaper far tornare il prima possibile i suoiinper la partita di sabato contro la. Centomiladi spese di viaggio, perché tanto costano i charter che, dopo uno scalo a Madrid, riporteranno i giocatori direttamente a Roma, nel ritiro di Inzaghi. È il risultato di un calendario compresso, che rende la vita molto complicata alle ...

