Da noi… a ruota libera | puntata 10 ottobre 2021 | Neri Marcorè | Bianca Guaccero e Gabriele Cirilli

Leggi su ascoltitv

(Di domenica 10 ottobre 2021) Oggi, domenica 3, alle 17:20 su Raiuno, va in onda la quartadella terza edizione di Dail talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri. Nella quarta, la conduttrice ospiteràMarcoré,, Paola Minaccioni e Giovanni Caccamo. In ogniun filo conduttore, un macro argomento approfondito con testimonianze, racconti, contributi di più voci. Ogni domenica una scoperta diversa, ogni volta delle domande diverse, sollecitate anche dalla “” che, sempre più protagonista in questa ...