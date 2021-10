Commissione, capienza al 100% e...: la ricetta del basket per rilanciarsi (Di domenica 10 ottobre 2021) Poker d'assi sul palco del Festival per il Forum sui 50 anni della Lega. Il presidente Umberto Gandini, il coach della stagione 2021 Frank Vitucci, tecnico di Brindisi, e i giocatori Peppe Poeta e ... Leggi su gazzetta (Di domenica 10 ottobre 2021) Poker d'assi sul palco del Festival per il Forum sui 50 anni della Lega. Il presidente Umberto Gandini, il coach della stagione 2021 Frank Vitucci, tecnico di Brindisi, e i giocatori Peppe Poeta e ...

Advertising

MatteoMarrello : RT @Gazzetta_it: Commissione, capienza al 100% e...: la ricetta del basket per rilanciarsi #ilfestivaldellosport - Gazzetta_it : Commissione, capienza al 100% e...: la ricetta del basket per rilanciarsi #ilfestivaldellosport - damy85twit : Commissione provinciale di vigilanza, muoviti con la capienza al 100%! #FratelliDiCrozza - rossonero_fede : @AleAntinelli @Alrip_ e cosa cazzo c'entrerebbe nello specifico? san siro e' casa nostra. se ne e' andato a zero c… -