Capodanno in piazza della Libertà, proposto al Comune il concerto di Gianni Morandi

di Monica De Santis Da lunedì il mondo dell'intrattenimento e della cultura italiano torna alla normalità o quasi. Se da un lato cinema, teatri e musei riaprono con la capienza massima, per le discoteche è stata prevista una riapertura al 50%. E per i concerti in piazza? Per quelli si aspettano ancora delle indicazioni chiare. Certo è che le possibilità che questi si possano svolgere senza alcun tipo di problema, sono molto alte, visto anche che durante l'appena trascorsa campagna elettorale sono stati autorizzati comizi nelle piazze senza alcuna restrizione o richiesta di esibizione di green pass. Dunque al 90% sarà possibile tornare a svolgere concerti in piazza e questo vuole dire anche iniziare a pensare ai concerti di Capodanno. A Salerno, dove è già in atto una sorta di protesta con petizione da parte di alcuni ...

Ultime Notizie dalla rete : Capodanno piazza Rassegna stampa: le prime pagine dei giornali in edicola domenica 10 ottobre Capodanno in piazza. Proposto al Comune Morandi Di lato: La denuncia. Giacomaniello: "Pochi agenti al carcere di Fuorni" Salerno. Ristoratori di via Roma nel mirino dei residenti Servalli soddisfatto ...

Macchiagodena, eventi per la Giornata dei Borghi Autentici d'Italia Esperto in fotografia di food, a capodanno 2020 l'incontro con la agrichef Elisa Vitone e da qui ... ORE 17 " PIAZZA OTTAVIO DE SALVIO - Rievocazione contadine, canti e balli popolari "La scuffrata" In ...

