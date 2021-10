Bebe Vio | chi è | età | carriera | malattia | storia | libro | Instagram | Paralimpiadi | chi è il fidanzato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 10 ottobre 2021) Torna, come ogni domenica che si rispetti, l’appuntamento – il secondo della stagione – con Che Tempo Che fa, il programma condotto da Fabio Fazio in onda a partire dalle 20 su Rai 3. Come ospite stasera arriverà in studioVio, medaglia d’oro nel fioretto individuale e medaglia d’argento nel fioretto a squadre alle ultimedi Tokyo, dove è stata portabandiera per l’Italia nella cerimonia d’apertura, e protagonista nei prossimi giorni di due eventi organizzati con l’associazione art4sport. Si tratta di eventi nati per sensibilizzare il pubblico al valore della diversità e dell’inclusione e si terranno il 25 ottobre con WEmbrace Sport, dove campioni delle Nazionali Olimpiche e Paralimpiche saranno impegnati in una sfida sportiva in 4 discipline, e il 26 ottobre con l’inaugurazione dellaVio Academy, prima accademia ...