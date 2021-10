Tebas: “Messi non è andato via dal Barça per colpa mia. Super Lega? Juve, ma davvero ti conviene?” (Di sabato 9 ottobre 2021) Il presidente della Liga Spagnola, Javier Tebas, ha parlato al Festival dello Sport di Trento, dove si è espresso su alcuni temi, come l’addio di Messi al Barcellona e la Super Lega. Queste le sue dichiarazioni: “La cessione di Messi del Barcellona al PSG è colpa di Tebas? Evidentemente no. Serve sostenibilità nel calcio. Questo è un settore speciale, il calcio è passione e appartenenza, ma negli ultimi anni è diventato un’azienda. Io ho chiesto al Barça di poter rispettare le regole e quindi hanno dovuto privarsi di Messi per rientrare nelle regole. La Serie A è in perdita da 20 anni, quello che conta è il bilancio totale. Questo succede anche in Francia, non in Germania e non da noi”. Sulla Super ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 9 ottobre 2021) Il presidente della Liga Spagnola, Javier, ha parlato al Festival dello Sport di Trento, dove si è espresso su alcuni temi, come l’addio dial Barcellona e la. Queste le sue dichiarazioni: “La cessione didel Barcellona al PSG èdi? Evidentemente no. Serve sostenibilità nel calcio. Questo è un settore speciale, il calcio è passione e appartenenza, ma negli ultimi anni è diventato un’azienda. Io ho chiesto aldi poter rispettare le regole e quindi hanno dovuto privarsi diper rientrare nelle regole. La Serie A è in perdita da 20 anni, quello che conta è il bilancio totale. Questo succede anche in Francia, non in Germania e non da noi”. Sulla...

Advertising

Dr_Hat89 : @SCUtweet Tebas è un caso da studiare. Nel giro di pochi anni la Liga ha perso Messi e Ronaldo, insieme all'appeal… - calciomercatoit : ??#Tebas attacca ancora il #PSG: 'Come fa ad avere quella rosa con i loro ricavi?' - napolista : Il boss della Liga a L'Equipe: 'Chi arriva dopo sottolinea sempre la merda di quelli prima. La Liga senza Messi non… - ky_gaard : Eh ma ci hanno portato via messi gne gne Tebas cattivo gne gne - MagliaCalcio : Tebas: 'Superlega morta, Agnelli pessimo con Ceferin. Il Barcellona poteva tenere Messi' - Eurosport IT -