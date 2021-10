‘Tale e quale’? No, anche meglio! Clementino replica a Malgioglio con un paragone culinario (Di sabato 9 ottobre 2021) La nuova stagione di ‘Tale e Quale Show’ si sta rivelando più infuocata del previsto, anche all’infuori della competizione. L’ultimo battibecco tra il giudice del talent Cristiano Malgioglio e l’imitato Clementino, diventato virale, è uno spettacolo nello spettacolo. L’esibizione della discordia Pierpaolo Pretelli – nella puntata di ieri sera (8 ottobre 2021) – ha trionfato vestendo i panni del rapper Clementino e interpretando in dialetto partenopeo la sua hit (forse la più famosa) ‘Cos cos cos’. La vittoria, non solo meritata, è stata anche il detonatore di un battibecco che mai nessuno avrebbe potuto immaginare. Leggi anche => Tale e Quale Show, prima i problemi poi la commozione: il riscatto di Montedoro… Il sempre “piccante” ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 9 ottobre 2021) La nuova stagione die Quale Show’ si sta rivelando più infuocata del previsto,all’infuori della competizione. L’ultimo battibecco tra il giudice del talent Cristianoe l’imitato, diventato virale, è uno spettacolo nello spettacolo. L’esibizione della discordia Pierpaolo Pretelli – nella puntata di ieri sera (8 ottobre 2021) – ha trionfato vestendo i panni del rappere interpretando in dialetto partenopeo la sua hit (forse la più famosa) ‘Cos cos cos’. La vittoria, non solo meritata, è statail detonatore di un battibecco che mai nessuno avrebbe potuto immaginare. Leggi=> Tale e Quale Show, prima i problemi poi la commozione: il riscatto di Montedoro… Il sempre “piccante” ...

Advertising

fanpage : #taleequaleshow, #pierpaolopretelli sorprende la giuria imitando Clementino - fanpage : #taleequaleshow, #pierpaolopretelli vince la quarta puntata. Bravissimo! - taleequaleshow : Tante imitazioni da applausi! Se volete rivedere la quarta puntata è già disponibile su RaiPlay ??… - mariorossiroma : @midicapure @GiorgiaMeloni Fascisti e comunisti sono stati accomunati per l'Europa. Se sei comunista sei tale e quale ad un fascista. - CharlieWhateva3 : RT @PietroRomanoOr1: Tale e Quale Show Credete ancora alle valutazioni erronee, ai giudizi non ben motivati, ai calcoli.... non epatici ? -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Tale quale’ I diritti degli animali Studio Cataldi