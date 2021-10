Serie A, Cairo: “Costi fissi e ricavi in picchiata: il Governo faccia di più” (Di sabato 9 ottobre 2021) Cairo, presidente del Torino, lancia l'allarme su Costi fissi e ricavi in grande diminuzione. Ecco le sue parole d'appello. Leggi su pianetamilan (Di sabato 9 ottobre 2021), presidente del Torino, lancia l'allarme suin grande diminuzione. Ecco le sue parole d'appello.

Advertising

PianetaMilan : .@SerieA, #Cairo: 'Costi fissi e ricavi in picchiata: il Governo faccia di più' - #ACMilan #Milan - infoitsport : Serie A, Cairo: 'Parametri zero problema per i club. Pandemia? Perso un miliardo' - iamnotaheroine : @_ThousandN Cairo è pappa e ciccia con Tebas da tempo, anni fa voleva pure inserirlo in serie A come amministratore… - RaiSport : ? #DalPino: 'Riforme necessarie per difendere i club' Il n.1 del #Torino #Cairo: 'Società penalizzate da chi offre… - LALAZIOMIA : Crisi Covid, parla Cairo: 'Persi 5 miliardi, ora abbassiamo i costi e puntiamo sui ricavi esteri' -