Roma | colpito e ucciso con un pugno in un locale | questura chiude l’attività

(Di sabato 9 ottobre 2021) Il Questore diha disposto la cessazione delper il kebab di via Tiburtina: 58enne ha perso la vita dopo ilsferrato dal figlio del proprietario E’ accaduto lo scorso 1° ottobre. Un uomo di 58 anni si trovava in undi via Tiburtina quando il figlio del proprietario gli ha sferrato L'articolo proviene da Inews.it.

Il Questore diha chiuso il bar - kebab "Bosporus" in via Tiburtina dove, il primo ottobre scorso, un ... è stato arrestato con l'accusa di omicidio preterintenzionale per averLuca Perrone,...L'esterno dei bianconeri, che al minuto 63 havolontariamente il terzino della, ha solo rischiato il cartellino rosso. Un intervento sul quale non è nemmeno intervenuto il Var, che ha ...Il Questore di Roma ha disposto la cessazione dell'attività per il kebab di via Tiburtina: 58enne ha perso la vita dopo il pugno sferrato dal figlio del proprietario ...Juve-Roma è cominciata, per ora si è svolta oltreoceano, a Montevideo. La gomitata di Cuadrado a Viña durante Uruguay-Colombia, in un attimo, fa il giro del ...