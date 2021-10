Oggi l' amichevole con la primavera | Spalletti vuole dare minuti a tre giocatori

(Di sabato 9 ottobre 2021) Il Corriere del Mezzogiorno, nella sua edizione odierna, fa il punto sull'del Napoli dicontro il Napolidi Frustalupi. Sarà un match fondamentale perminutaggio a tre, Ghoulam, Demme e Mertens. Appena rientrati da un infortunio, dovranno approfittare di quest'occasione per dimostrare adi poter già essere utili in campionato. Inoltre martedì il Napoli tornerà ad allenarsi, ed in gruppo ci sarà anche Victor Osimhen, che rientrerà prima dalla nazionale.

Programmata per questa mattina un' amichevole del Napoli contro la primavera, per dare minuti a Demme, Ghoulam e Mertens e potenziare le loro condizioni atletiche in vista della partita contro il Tori ...