Nunzia Schilirò nominata dirigente del Cosap: ora non potrà più essere punita grazie allo scudo sindacale (Di sabato 9 ottobre 2021) Il sindacato di polizia Cosap ha nominato Nunzia Alessandra Schilirò, il vicequestore diventato famoso per il suo intervento contro il Green pass a piazza del Popolo, dirigente nazionale per le pari opportunità. La nomina servirà a Schilirò per continuare a intervenire in manifestazioni politiche, visto che questo è consentito ai sindacalisti della polizia. Il comunicato della Segreteria Nazionale del Cosap del 7 ottobre 2021 specifica infatti che al nuovo dirigente sindacale «vanno attribuite tutte le prerogative previste dalla normativa vigente». Subito dopo la manifestazione di Roma il ministero dell’Interno aveva fatto sapere in via informale che Schilirò rischiava un’azione disciplinare che avrebbe potuto portare fino al ... Leggi su open.online (Di sabato 9 ottobre 2021) Il sindacato di poliziaha nominatoAlessandra, il vicequestore diventato famoso per il suo intervento contro il Green pass a piazza del Popolo,nazionale per le pari opportunità. La nomina servirà aper continuare a intervenire in manifestazioni politiche, visto che questo è consentito ai sindacalisti della polizia. Il comunicato della Segreteria Nazionale deldel 7 ottobre 2021 specifica infatti che al nuovo«vanno attribuite tutte le prerogative previste dalla normativa vigente». Subito dopo la manifestazione di Roma il ministero dell’Interno aveva fatto sapere in via informale cherischiava un’azione disciplinare che avrebbe potuto portare fino al ...

Il sindacato di polizia Cosap ha nominato Nunzia Alessandra Schilirò, il vicequestore diventato famoso per il suo intervento contro il Green pass a piazza del Popolo , dirigente nazionale per le pari opportunità. La nomina servirà a Schilirò per continuare a intervenire in manifestazioni politiche, visto che questo è consentito ai sindacalisti della polizia.