Messi, non sono il favorito per il Pallone d'Oro (Di sabato 9 ottobre 2021) "Io il favorito per la vittoria del Pallone d'Oro? No, non mi considero il favorito e non amo neanche parlare prima dei risultati. Ma sarebbe grandioso vincere ancora, ne sarei estremamente orgoglioso. Leggi su sport.tiscali (Di sabato 9 ottobre 2021) "Io ilper la vittoria deld'Oro? No, non mi considero ile non amo neanche parlare prima dei risultati. Ma sarebbe grandioso vincere ancora, ne sarei estremamente orgoglioso.

Advertising

lucasofri : La leggerezza convinta con cui si sostiene che le accuse gravi contro un partito non debbano essere pubblicate prim… - demag0gica : raga non ho potuto seguire le FP3 stamattina, come siamo messi? - Vale97B : RT @d_alecam: Si son messi d’accordo perché pensano che lunedì Raffaella sia la preferita. E INVECE NON SARÀ COSÌ. PERCHÉ TUTTI A VOTARE MI… - _mvp_szn_ : @Talismhan Ronaldo non è neanche nella discussiome per il Pallone d'Oro infatti. Per quanto riguarda Messi invece,… - infoitsport : Messi torna sull'addio al Barcellona: 'Mi hanno detto che non avevano i mezzi per tenermi' -