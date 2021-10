Maria Ressa, un Nobel alla libertà di stampa e contro l'odio (Di sabato 9 ottobre 2021) 'Voglio che Maria Ressa venga violentata ripetutamente fino alla morte, sarei così felice se ciò accadesse quando verrà dichiarata la legge marziale, mi rallegrerebbe il cuore'. E' il 2017 e quando la ... Leggi su giulia.globalist (Di sabato 9 ottobre 2021) 'Voglio chevenga violentata ripetutamente finomorte, sarei così felice se ciò accadesse quando verrà dichiarata la legge marziale, mi rallegrerebbe il cuore'. E' il 2017 e quando la ...

Advertising

amnestyitalia : Nobel per la pace: premiata la libertà di informazione in ambienti ostili al giornalismo indipendente. Maria Ressa… - EnricoLetta : La dedica di ?@maurobiani? è quella di tutti noi per la scelta del #Nobel per la Pace a Maria #Ressa e Dmitry… - Agenzia_Ansa : FLASH | Il Nobel per la pace 2021 va a Maria Ressa e Dmitry Muratov. #ANSA - antimafia2000 : Nobel per la Pace 2021 ai giornalisti Maria Ressa e Dmitry Muratov - andremudadu : RT @EnricoLetta: La dedica di ?@maurobiani? è quella di tutti noi per la scelta del #Nobel per la Pace a Maria #Ressa e Dmitry #Muratov. ht… -