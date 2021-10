Lazio, Immobile potrebbe recuperare: l’Inter è nel mirino (Di sabato 9 ottobre 2021) Tra lunedì e martedì la Lazio e Immobile avranno chiare le condizioni sul suo infortunio: l’Inter è nel mirino Ciro Immobile vuole assolutamente esserci per il match di sabato alle 18:00 contro l’Inter del suo ex allenatore Simone Inzaghi. L’infortunio al semimembranoso della coscia destra è in via di guarigione e secondo il Corriere dello Sport gli tra lunedì e martedì si avrà il verdetto degli esami a cui verrà sottoposto. CLICCA QUI PER LE ULTIME NEWS SULLA Lazio In caso di esito positivo, il giocatore potrà rientrare a metà settimana per allenarsi, una speranza che condividono sia Immobile che Sarri. La volontà di entrambi è di mettere l’Inter nel mirino. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 ottobre 2021) Tra lunedì e martedì laavranno chiare le condizioni sul suo infortunio:è nelCirovuole assolutamente esserci per il match di sabato alle 18:00 controdel suo ex allenatore Simone Inzaghi. L’infortunio al semimembranoso della coscia destra è in via di guarigione e secondo il Corriere dello Sport gli tra lunedì e martedì si avrà il verdetto degli esami a cui verrà sottoposto. CLICCA QUI PER LE ULTIME NEWS SULLAIn caso di esito positivo, il giocatore potrà rientrare a metà settimana per allenarsi, una speranza che condividono siache Sarri. La volontà di entrambi è di metterenel. L'articolo proviene da Calcio News 24.

