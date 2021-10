La pandemia ha comportato una crescita del consumo mediatico, lo conferma un rapporto del Censis (Di sabato 9 ottobre 2021) Allo stesso tempo, la radio via internet ha aumentato gli indici di ascolto. Diminuisce il divario mediatico tra giovani ed anziani Il consumo mediatico diventa sempre più trasversale. Nell’era della fruizione continua di informazione, l’abitudine più consolidata è di passare da un media all’altro senza interruzione, cercando contemporaneamente cultura ed intrattenimento. Secondo un report del L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 9 ottobre 2021) Allo stesso tempo, la radio via internet ha aumentato gli indici di ascolto. Diminuisce il divariotra giovani ed anziani Ildiventa sempre più trasversale. Nell’era della fruizione continua di informazione, l’abitudine più consolidata è di passare da un media all’altro senza interruzione, cercando contemporaneamente cultura ed intrattenimento. Secondo un report del L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

albertotozzi3 : @Michele38670629 @ChanceGardiner Certo ogni pandemia nel passato ha comportato 5 anni di chiusure...Ci sei o ci fai? - RabbitChairman : @NatjusLDB Si è comportato dignitosamente durante la pandemia ??. Poi che sia il nulla cosmico che si incontra co… - Mimmo30273141 : RT @EnricoWinterth1: @fdragoni Il vaso di Pandora è stato aperto quando hanno avallato la menzogna del PdR di non poter votare causa pandem… - Mariang47614228 : RT @EnricoWinterth1: @fdragoni Il vaso di Pandora è stato aperto quando hanno avallato la menzogna del PdR di non poter votare causa pandem… - nerimatteo : RT @EnricoWinterth1: @fdragoni Il vaso di Pandora è stato aperto quando hanno avallato la menzogna del PdR di non poter votare causa pandem… -