Incidente nella notte a Gorlago: un morto e quattro feriti gravi (Di sabato 9 ottobre 2021) Terribile Incidente nella notte a Gorlago, in provincia di Bergamo, dove è morto un uomo di 31 anni residente ad Alzano. Era l'una e trenta di notte quando in via Primo Maggio due auto si sono ...

