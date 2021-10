Incidente choc in centro, auto della polizia si schianta contro un tram. Soccorsi sul posto (Di sabato 9 ottobre 2021) Due poliziotti sono rimasti feriti trasportati in ospedale in codice rosso dopo un Incidente. Sono ancora in corso di accertamento le cause del sinistro stradale: il tutto è avvenuto a Roma lungo la Circonvallazione Gianicolense, nel quadrante Ovest della Capitale. Stando alle prime informazioni poco dopo le 8 del 9 ottobre l’auto di servizio della polizia di Stato stava transitando lungo la strada quando, per cause non note, si è scontrata con un tram della linea 8 all’altezza del civico 101. L’impatto è stato molto violento e la volante è stata danneggiata frontalmente. A seguito dello scontro i due poliziotti che erano a bordo sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale San Camillo con codice rosso. Arrivati al pronto ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 9 ottobre 2021) Due poliziotti sono rimasti feriti trasportati in ospedale in codice rosso dopo un. Sono ancora in corso di accertamento le cause del sinistro stradale: il tutto è avvenuto a Roma lungo la Circonvallazione Gianicolense, nel quadrante OvestCapitale. Stando alle prime informazioni poco dopo le 8 del 9 ottobre l’di serviziodi Stato stava transitando lungo la strada quando, per cause non note, si è scontrata con unlinea 8 all’altezza del civico 101. L’impatto è stato molto violento e la volante è stata danneggiata frontalmente. A seguito dello si due poliziotti che erano a bordo sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale San Camillo con codice rosso. Arrivati al pronto ...

