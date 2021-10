"Il Napoli avrebbe vinto lo scudetto con lui", sarebbe stata l'arma in più nella squadra di Sarri (Di sabato 9 ottobre 2021) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Fulvio Marrucco, agente. Ecco quanto evidenziato: "I possibili due anni di reclusione per l’autore degli insulti a Koulibaly? Chi si accontenta gode. Inoltre, non mi sembra che gli improperi a Kalidou venissero da una sola persona, è riduttivo colpevolizzare un solo individuo. Pretendo una giustizia più severa per casi del genere, bisogna considerare che i colpevoli di questi insulti sono padri di famiglia, responsabili dell’educazione delle future generazioni. Ghoulam Napoli Il rientro di Mertens? È fondamentale, avrà voglia di fare una grande annata sia per lasciare un ottimo ricordo in quello che sarà il suo ultimo campionato in maglia azzurra sia per cancellare la scorsa stagione, sicuramente la più opaca della sua esperienza partenopea. Il recupero di Ghoulam? È stato un calciatore ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 9 ottobre 2021) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Fulvio Marrucco, agente. Ecco quanto evidenziato: "I possibili due anni di reclusione per l’autore degli insulti a Koulibaly? Chi si accontenta gode. Inoltre, non mi sembra che gli improperi a Kalidou venissero da una sola persona, è riduttivo colpevolizzare un solo individuo. Pretendo una giustizia più severa per casi del genere, bisogna considerare che i colpevoli di questi insulti sono padri di famiglia, responsabili dell’educazione delle future generazioni. GhoulamIl rientro di Mertens? È fondamentale, avrà voglia di fare una grande annata sia per lasciare un ottimo ricordo in quello che sarà il suo ultimo campionato in maglia azzurra sia per cancellare la scorsa stagione, sicuramente la più opaca della sua esperienza partenopea. Il recupero di Ghoulam? È stato un calciatore ...

