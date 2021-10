Green pass, l'allarme dei governatori: "Dal 15 si rischia il caos" (Di sabato 9 ottobre 2021) Matteo Salvini chiede di allungare la validità dei tamponi, Zaia e Fedriga lanciano un allarme per il 15 ottobre. Forza Italia rilancia l'obbligo vaccinale Leggi su ilgiornale (Di sabato 9 ottobre 2021) Matteo Salvini chiede di allungare la validità dei tamponi, Zaia e Fedriga lanciano unper il 15 ottobre. Forza Italia rilancia l'obbligo vaccinale

