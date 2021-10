GP Turchia, Qualifiche: primo Hamilton, ma la pole è di Bottas! Terzo Leclerc (Di sabato 9 ottobre 2021) Dopo aver assistito alle Libere 1 e 2 nel venerdì appena trascorso con lo strapotere mostrato dal campione del mondo in carica e dopo aver archiviato anche le Libere 3 con un sorprendete Pierre Gasly davanti a tutti sulla sua AlphaTauri, il GP Turchia ha ufficialmente concluso le Qualifiche che hanno scritto la griglia di partenza della gara di domani. In terra turca il più veloce è stato Lewis Hamilton, ma la penalità da scontare per il cambio del motore ha consegnato la pole position a Valtteri Bottas su Mercedes, mentre hanno completato il podio virtuale Max Verstappen su Red Bull e Charles Leclerc su Ferrari, rispettivamente al secondo e Terzo posto dello schieramento. Il monegasco della Rossa di Maranello deve ringraziare il compagno di squadra Carlos Sainz: lo spagnolo, che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 9 ottobre 2021) Dopo aver assistito alle Libere 1 e 2 nel venerdì appena trascorso con lo strapotere mostrato dal campione del mondo in carica e dopo aver archiviato anche le Libere 3 con un sorprendete Pierre Gasly davanti a tutti sulla sua AlphaTauri, il GPha ufficialmente concluso leche hanno scritto la griglia di partenza della gara di domani. In terra turca il più veloce è stato Lewis, ma la penalità da scontare per il cambio del motore ha consegnato laposition a Valtteri Bottas su Mercedes, mentre hanno completato il podio virtuale Max Verstappen su Red Bull e Charlessu Ferrari, rispettivamente al secondo eposto dello schieramento. Il monegasco della Rossa di Maranello deve ringraziare il compagno di squadra Carlos Sainz: lo spagnolo, che ...

