Fedez contro la Valcepina che lo diffida. Ma lui insiste: se mi manda le letterine io divento una pazza… (Di sabato 9 ottobre 2021) C'era da aspettarselo. Figuriamoci se Fedez non si gettava a capofitto sul filmato di Fanpage che dimostrerebbe che una lobby nera a Milano condiziona Fratelli d'Italia. Nel filmato com'è noto compare con Carlo Fidanza anche la candidata Chiara Valcepina, rieletta al consiglio comunale di Milano con 900 voti di preferenza. Nel filmato Valcepina fa un accenno di saluto romano chiamandolo "saluto Covid" e poi parla di un imprenditore che può trovarle preferenze presso un giro di escort. E dice che vorrebbe regalare campioncini di profumo a queste ragazze. Robetta. E per di più nessun reato. Valcepina parla di "macchina del fango" e Fedez ci sguazza dentro con molta goduria.

