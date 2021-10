F1, Sainz aiuta Leclerc in Turchia con la scia: cosa è successo in Ferrari e perché (Di sabato 9 ottobre 2021) Missione compiuta. La Ferrari può uscire con il sorriso dalle qualifiche del GP di Turchia, round del Mondiale 2021 di F1. Sì, perché il quarto tempo del monegasco Charles Leclerc sulla pista di Istanbul è un riscontro considerevole, se si tiene conto che il posizionamento dell’alfiere del Cavallino Rampante si tramuterà in terza piazza per via della penalità comminata a Lewis Hamilton (poleman) per aver sostituito il motore endotermico. Un time-attack difficoltoso nelle prime fasi per la Rossa, viste le condizioni di pista non perfettamente asciutte e con alcune chiazze di umido. Leclerc, per questo, ha dovuto sfruttare l’aiuto del suo team-mate Carlos Sainz. L’iberico, penalizzato per aver cambiato completamente la power unit, ha messo in atto alla perfezione la strategia della ... Leggi su oasport (Di sabato 9 ottobre 2021) Missione compiuta. Lapuò uscire con il sorriso dalle qualifiche del GP di, round del Mondiale 2021 di F1. Sì,il quarto tempo del monegasco Charlessulla pista di Istanbul è un riscontro considerevole, se si tiene conto che il posizionamento dell’alfiere del Cavallino Rampante si tramuterà in terza piazza per via della penalità comminata a Lewis Hamilton (poleman) per aver sostituito il motore endotermico. Un time-attack difficoltoso nelle prime fasi per la Rossa, viste le condizioni di pista non perfettamente asciutte e con alcune chiazze di umido., per questo, ha dovuto sfruttare l’aiuto del suo team-mate Carlos. L’iberico, penalizzato per aver cambiato completamente la power unit, ha messo in atto alla perfezione la strategia della ...

Advertising

OA_Sport : #F1 Carlos Sainz al servizio di Leclerc in Turchia: strategia perfetta e il monegasco in seconda fila nel time-atta… - RaffoSarnataro : Sainz fa fuori Riccardo in Q1 e aiuta Leclerc con la scia in Q2. In Q3 Leclerc compie due giri di riscaldamento e q… -