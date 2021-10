Eboli | approfittano della pioggia per fare una mansarda abusiva

(Di sabato 9 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – I CarabinieriSezione Radiomobile dihanno denunciato tre persone per costruzione, realizzata alla frazione Santa Cecilia, località Campolongo. Si tratta di una. Le opere prive di qualsivoglia permesso a costruire sorgevano in area sottoposta a vincolo paesaggistico. Gli autori, convinti di poter eseguire il misfatto, nella certezza di eludere i controlli a causabattente, sono stati sorpresi dai carabinieri che hanno sottoposto a sequestro le opere deferendo gli stessi alla competente Autorità Giudiziaria. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

