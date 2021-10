DL Aperture: 100% di capienza per i luoghi di cultura. Vigore dall’11 ottobre. Testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Di sabato 9 ottobre 2021) È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 dell’8 ottobre 2021 il decreto legge n. 139 dell’8 ottobre 2021 recante disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 9 ottobre 2021) È statosullan. 241 dell’82021 il decreto legge n. 139 dell’82021 recante disposizioni urgenti per l’accesso alle attivitàli, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali. L'articolo .

