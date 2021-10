Dà fuoco alla moglie dopo una lite, salvata dal figlio (Di sabato 9 ottobre 2021) L'aggressore è un 40enne di nazionalità ucraina. Ha tentato di dare fuoco alla moglie rovesciandole addosso una tanica di benzina dopo un litigio Leggi su ilgiornale (Di sabato 9 ottobre 2021) L'aggressore è un 40enne di nazionalità ucraina. Ha tentato di darerovesciandole addosso una tanica di benzinaun litigio

Advertising

fattoquotidiano : Monza, tenta di dare fuoco alla moglie: lei si toglie i vestiti in fiamme e si salva. Arrestato un 40enne - urta3957 : RT @CucchiRiccardo: Attendo prese di distanza da chi ha soffiato sul fuoco per mesi. Temo non arriveranno. Lo ripeterò fino alla noia: noi… - MarioGuglielmi : RT @CucchiRiccardo: Attendo prese di distanza da chi ha soffiato sul fuoco per mesi. Temo non arriveranno. Lo ripeterò fino alla noia: noi… - ECeccherini : RT @DAVIDPARENZO: Un gruppo di criminali sta mettendo a ferro e fuoco da ore #Roma! Hanno dato l’assalto alla sede della #cgil distruggendo… - SonSempreIoEh : se manco così capite che era tutto organizzato a tavolino siete irrecuperabili. per altro non raccontiamoci favolet… -