Dà fuoco alla moglie al termine di una lite

(Di sabato 9 ottobre 2021) L'uomo, quarantenne, sarebbe uscito a comprare una tanica di benzina, e tornato a casa, l'ha rovesciata addossodonna in bagno per poi lanciarle contro un accendino e quindi fuggire mentre il ...

Ha dato fuoco alla moglie che si è salvata solo grazie alla sua prontezza di riflessi: si è tolta i vestiti gettandoli a terra ...Un uomo di 40 anni è stato arrestato per aver cosparso la moglie di benzina e ha tentato di darle fuoco: è successo i giorni scorsi a Limbiate, ...