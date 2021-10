(Di sabato 9 ottobre 2021) commenta E'in via Zamboni, a, dal 1974 e da lì non si è mai mossa. E' ladi un ex edicolante oggi 94enne, che è rimasta ferma per quasi mezzo secolo davanti al ...

Advertising

Corriere : La Lancia Fulvia parcheggiata da 47 anni vicino a una scuola. «È un monumento simbolico» - MediasetTgcom24 : Conegliano, una Lancia Fulvia è parcheggiata nello stesso posto da 50 anni: diventerà un monumento #conegliano… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Conegliano, una Lancia Fulvia è parcheggiata nello stesso posto da 50 anni: diventerà un monumento #conegliano https:… - Pietro_ansia : RT @MediasetTgcom24: Conegliano, una Lancia Fulvia è parcheggiata nello stesso posto da 50 anni: diventerà un monumento #conegliano https:… - alessandro_psc : RT @MediasetTgcom24: Conegliano, una Lancia Fulvia è parcheggiata nello stesso posto da 50 anni: diventerà un monumento #conegliano https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Conegliano una

E ora quell'auto 'storica' è destinata a diventare un monumento, un simbolo della città di(Treviso). 'Appoggiavo i giornali nel baule e lì dentro custodivo le copie invendute', ricorda a ......domenica 10 ottobre l'evento è organizzato con l'associazione Volontari D'Europa di Sernaglia e in concomitanza con l'evento *Urban Nature' del WWF. La manifestazione si concretizza in...Domani alle 20,30 a Conegliano inizia l’avventura in serie A1 contro la favorita. Il presidente: "Il nostro capoluogo non ha capito chi dà lustro al territorio" ...L'auto è ferma in via Zamboni dal 1974 e la ricorda bene anche il presidente del Veneto Luca Zaia, che la vedeva quando passava in zona per andare a scuola ...