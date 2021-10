Concorso Dsga | la prova orale dura 40 minuti | verifica preparazione professionale | competenze informatiche e di lingua inglese BOZZA DECRETO

(Di sabato 9 ottobre 2021) Come abbiamo già riportato, il Cspi ha espresso il proprio parere in merito al prossimoper, che a breve vedrà la luce. Ecco come si svolgerà lain base a quanto prevede ladel, dunque suscettibile di modifiche. L'articolo .

Come abbiamo già riportato, il Cspi ha espresso il proprio parere in merito al prossimoper, che a breve vedrà la luce. Ecco come si svolgerà la prova scritta come prevede la bozza del decreto. La prova scritta, computer - based e unica per tutto il territorio nazionale, si ...Il CSPI ieri ha espresso parere sul prossimoche il Ministero dell'Istruzione aveva presentato ai sindacati qualche giorno prima. Si tratta di una bozza di Decreto che non ha mancato di suscitare polemiche soprattutto ...Il CSPI ieri ha espresso parere sul prossimo concorso a DSGA che il Ministero dell'Istruzione aveva presentato ai sindacati qualche giorno prima. Si tratta di una bozza di Decreto che non ha mancato d ...Nel corso della seduta del 7 ottobre scorso, il Consiglio superiore della pubblica istruzione ha preso in esame lo schema di decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con i Ministri dell’econo ...