Bloober Team attira Tencent, il colosso cinese compra il 22% del team di Layers of Fear e The Medium (Di sabato 9 ottobre 2021) Il colosso cinese Tencent mette le mani anche sul talentuoso studio polacco Bloober team, responsabile di Layers of Fear, The Medium, Observer e Blair Witch. Ad investire è in realtà Serene Century Limited, posseduta proprio da Tencent, che ha acquistato il 22% delle azioni dello studio, per quasi 20 milioni di dollari (oltre 16 milioni di euro). L'azienda è quindi ora azionista di maggioranza di Bloober team, dopo che lo studio ha stretto alcune partnership con Konami e Take-Two di cui però non si conosce il motivo (qualcuno ha detto Silent Hill?).

