Amici 21 | Luigi Strangis parla della sua malattia con Rudy Zerby

Leggi su ultimora.news

(Di sabato 9 ottobre 2021) Uno dei cantanti di21 che sta facendore di più i telespettatori fino a questo momento è sicuramente. Il giovane infatti si è subito distinto per le sue grandi capacità artistiche, ma anche per l'allegria e per la solarità che emana. I daytime come sempre stanno dando modo a tutti di conoscere meglio il ragazzo che, infatti, ha svelato il motivo per cui sembra prendere tutto con così tanta leggerezza.ha svelato di essere malato di diabete e proprio per questo fa di tutto per evitare di stressarsi.rimproveraad21 Nel corso del daytime andato in onda ieri, venerdì 8 ottobre 2021, il professoreha chiesto un ...