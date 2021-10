Abraham a segno con l' Inghilterra | Vlahovic spinge la Serbia

(Di sabato 9 ottobre 2021) ROMA - Tanti ' italiani ' protagonisti nei match di qualificazione ai Mondiali 2022 di oggi (sabato 9 ottobre). Il primo a mettersi in luce nel pomeriggio l'interista Dzeko , autore di un assist nel 2 ...

Sarà cheha capito l'aria che tira quando da queste parti si nomina il Capitano, scrive ... era dal 1995 che un calciatore inglese che milita nella serie A non riusciva ad andare ain ..., titolare e acon l'Inghilterra: 'La Roma è stata la scelta giusta' Un Nove disponibile È una fortuna che sin da piccolo gli abbiano dato un soprannome. Perché altrimenti chiamarlo ...Roma e Inghilterra si coccolano Abraham, a segno sabato con la maglia della Nazionale contro Andorra: «Ho fatto la scelta giusta, spero di essere solo all’inizio» ...Il grande ritorno in Nazionale di Tammy Abraham In Inghilterra c’è chi ha addirittura azzardato un paragone con Totti: “Già si chiama il ‘Dio di Roma’. Amico, è il nuovo Totti. Tammy Totti“. A scherza ...