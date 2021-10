WTA 1000 Indian Wells 2021 | una magnifica Jasmine Paolini sconfigge la belga Elise Mertens

(Di sabato 9 ottobre 2021)la testa di serie numero quattordici e approda al terzo turno del WTAdi. La nostra azzurra (numero 63 del ranking) esce vittoriosa dalla battaglia contro(n. 18 del ranking) dopo due ore e cinquanta minuti di gioco. 3-6 6-4 6-4 il risultato in favore dell’italiana che oggi ha giocato una partita di grande cuore e coraggio.affronterà ora la vincente del match tra le statunitensi Sloane Stephens (n.73 del ranking) e Jessica Pegula (n.24 del ranking).inizia forte e vola subito sul 2-0. L’italiana dall’altra parte non ci sta e risponde trovando prima il game del 2-1 e poi il controbreak del 2-2. I servizi continuano a non essere incisivi e tre ...

Volli, fortissimamente volli. Una Martina Trevisan più tenace che mai ha superato il turno al WTA 1000 di Indian Wells dopo una lotta infinita, da record, in cui ha lottato su ogni palla per 3 ore e 52 minuti per battere la ceca Marie Bouzkova, n.93 del mondo 6 - 4 6 - 7(8) 6 - 4. Per la ...Fantastica Jasmine Paolini. L'azzurra sconfigge dopo una durissima battaglia la belga Elise Mertens con il punteggio di 3-6 6-4 6-4 dopo quasi tre ore di battaglia e vola al terzo turno del torneo Wta ...