Urc | niente record per Treviso | turnover e sconfitta con l' Ulster

(Di venerdì 8 ottobre 2021) La maledizione della terza vittoria consecutiva continua. In 11 anni di Urc - United Rugby Championship il Benettonnon l'ha mai ottenuta. Dopo due belle vittorie su Stormers ed Edimburgo ...

La maledizione della terza vittoria consecutiva continua. In 11 anni di- United Rugby Championship il Benetton Treviso non l'ha mai ottenuta. Dopo due belle vittorie su Stormers ed Edimburgo poteva essere la volta buona. Invece a Belfast la franchigia italiana ha ...Le italiane godono al più di borse di studio federali: molto meglio dima ancora poco per ... da Treviso dove il Benetton ha iniziato alla grande l'avventura nella nuova coppa(United rugby ...