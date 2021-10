Uomini e Donne, storico personaggio è convolato a nozze: ecco chi è. Ha sposato la sua ‘scelta’? (Di venerdì 8 ottobre 2021) Uomini e Donne: fiori d’arancio per un ex personaggio del dating show di Maria De Filippi! Di chi stiamo parlando? Ha deciso di convolare a nozze con la persona che aveva scelto? Lo scopriamo subito! Uomini e Donne: all’altare la prima tronista del programma Ricordate Lucia Pavan, prima tronista di “Uomini e Donne” diciotto anni fa? All’epoca aveva scelto Costantino Vitagliano, che tuttavia, dopo averla corteggiata in trasmissione, aveva deciso di non continuare a frequentarla “fuori”. Non è con lui che Lucia si è sposata, bensì con il padre di sua figlia Isabella, Salvatore Sacha Avolio. I due sono diventati genitori nel 2014, dopo tre anni insieme e ora sono diventati marito e moglie. Intervistata dal sito “Isa&Chia”, l’ex tronista, oggi ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 8 ottobre 2021): fiori d’arancio per un exdel dating show di Maria De Filippi! Di chi stiamo parlando? Ha deciso di convolare acon la persona che aveva scelto? Lo scopriamo subito!: all’altare la prima tronista del programma Ricordate Lucia Pavan, prima tronista di “” diciotto anni fa? All’epoca aveva scelto Costantino Vitagliano, che tuttavia, dopo averla corteggiata in trasmissione, aveva deciso di non continuare a frequentarla “fuori”. Non è con lui che Lucia si è sposata, bensì con il padre di sua figlia Isabella, Salvatore Sacha Avolio. I due sono diventati genitori nel 2014, dopo tre anni insieme e ora sono diventati marito e moglie. Intervistata dal sito “Isa&Chia”, l’ex tronista, oggi ...

