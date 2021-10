Ue: Della Vedova, ‘Lega e Fdi sovranisti decidano da che parte stare’ (Di venerdì 8 ottobre 2021) Roma, 8 ott. (Adnkronos) – “I sovranisti italiani di Lega e Fratelli d’Italia si mettono dalla parte dei polacchi e contro l’Ue. Svelano una volta di più il connotato antieuropeista mai abbandonato. Stare nella Ue, averne i benefici in termini di fondi comunitari e di accesso al mercato unico, implica l’adesione ai valori comuni espressi nei trattati e recepire le normative europee”. Lo scrive su Facebook il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 8 ottobre 2021) Roma, 8 ott. (Adnkronos) – “Iitaliani di Lega e Fratelli d’Italia si mettono dalladei polacchi e contro l’Ue. Svelano una volta di più il connotato antieuropeista mai abbandonato. Stare nella Ue, averne i benefici in termini di fondi comunitari e di accesso al mercato unico, implica l’adesione ai valori comuni espressi nei trattati e recepire le normative europee”. Lo scrive su Facebook il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Esteri, Benedetto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

