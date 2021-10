TIM, al via il nuovo servizio satellitare con velocità fino a 100 mega (Di venerdì 8 ottobre 2021) (Teleborsa) – In seguito all’accordo siglato in esclusiva con Eutelsat nei mesi scorsi, Tim lancia il nuovo servizio satellitare Tim Super Sat riservato ai nuovi clienti che risiedono nelle aree del Paese non ancora raggiunte dalle reti fisse broadband e ultrabroadband. Grazie a questa tecnologia tali clienti – spiega Tim in una nota – avranno la possibilità di navigare con velocità fino a 100 megabit/secondo in download e 5 megabit/sec in upload. L’iniziativa – sottolinea la nota – “conferma l’impegno di Tim per superare il digital divide, mettendo a disposizione delle famiglie italiane le migliori soluzioni di connettività ultraveloce, anche nelle zone non ancora raggiunte dalle reti Tim in Fibra e Fixed Wireless Access (FWA)”. La nuova offerta Tim Super Sat prevede ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 8 ottobre 2021) (Teleborsa) – In seguito all’accordo siglato in esclusiva con Eutelsat nei mesi scorsi, Tim lancia ilTim Super Sat riservato ai nuovi clienti che risiedono nelle aree del Paese non ancora raggiunte dalle reti fisse broadband e ultrabroadband. Grazie a questa tecnologia tali clienti – spiega Tim in una nota – avranno la possibilità di navigare cona 100bit/secondo in download e 5bit/sec in upload. L’iniziativa – sottolinea la nota – “conferma l’impegno di Tim per superare il digital divide, mettendo a disposizione delle famiglie italiane le migliori soluzioni di connettività ultraveloce, anche nelle zone non ancora raggiunte dalle reti Tim in Fibra e Fixed Wireless Access (FWA)”. La nuova offerta Tim Super Sat prevede ...

