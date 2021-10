“Si stavano baciando” Sorpresa al GF Vip tra i due concorrenti E interviene subito la regia

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Stava per succedere qualcosa che in molti speravano da giorni, ma improvvisamente è saltato tutto. La protagonista in questione del ‘GF Vip 6’ è stata Soleil Sorge, la quale era ad un passo dal baciare un compagno di avventura nella Casa più spiata d’Italia. Poi si è verificato un imprevisto e il lieto fine soprattutto per lui non c’è stato affatto. Una delusione clamorosa per il vippone, che era vicinissimo all’obiettivo. Ma una persona in particolare ha rovinato quel momento tanto atteso. Intanto, Jo Squillo rischierebbe la squalifica secondo gli utenti. Tutto ha avuto inizio quando, gli inquilini della casa più spiata d’Italia erano intenti a dialogare tra di loro, poi la frase detta dalla cantante avrebbe, a detta di alcuni utenti, potuto urtare la sensibilità di Ainet Stephens. La cantante ha detto: “Mi sono vergognata come una scimmia”. Ma non è finita lì. Pochi secondi di ...