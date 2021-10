Si è spento il sorriso di Romano Landolfi (Di venerdì 8 ottobre 2021) di Olga Chieffi Ha dedicato la sua vita alla musica il chitarrista Romano Landolfi, deliziando generazioni di appassionati, con la sua elegante presenza e con la sua incredibile capacità di musicista, in tutto il mondo, dalla Germania, agli Stati Uniti. Il ricordo unanime dei musicisti salernitani e di quanto lo abbiano conosciuto è quello di un uomo generoso, di grande comunicativa e cultura, capace di parlare in diverse lingue con una cordialità di altri tempi. La notizia della sua scomparsa, all’alba della giornata di ieri ha scosso l’ambiente musicale salernitano e i social hanno immediatamente ribattuto la infausta notizia. Romano Landolfi ha impreziosito la scena musicale sin dagli anni ‘50, quale chitarrista elettrico capace di spaziare in tutti i generi, dai ballabili del tempo, al rock, alla lirica come ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 8 ottobre 2021) di Olga Chieffi Ha dedicato la sua vita alla musica il chitarrista, deliziando generazioni di appassionati, con la sua elegante presenza e con la sua incredibile capacità di musicista, in tutto il mondo, dalla Germania, agli Stati Uniti. Il ricordo unanime dei musicisti salernitani e di quanto lo abbiano conosciuto è quello di un uomo generoso, di grande comunicativa e cultura, capace di parlare in diverse lingue con una cordialità di altri tempi. La notizia della sua scomparsa, all’alba della giornata di ieri ha scosso l’ambiente musicale salernitano e i social hanno immediatamente ribattuto la infausta notizia.ha impreziosito la scena musicale sin dagli anni ‘50, quale chitarrista elettrico capace di spaziare in tutti i generi, dai ballabili del tempo, al rock, alla lirica come ...

