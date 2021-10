Salone di Ginevra - Ancora un dietrofront: cancellata ledizione 2022 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il Salone di Ginevra non si terrà nemmeno nel 2022: gli organizzatori, a neanche una settimana da quello che sembrava il via libera ufficiale e definitivo alla nuova edizione, hanno deciso di rinviare la kermesse al 2023. Le motivazioni. La manifestazione elvetica, la più importante fiera automobilistica d'Europa e una delle principali al mondo, è stata dunque annullata per la terza volta consecutiva: l'edizione del 2020 è stata cancellata per l'insorgenza della pandemia del coronavirus, mentre nel 2021 l'annullamento è stato causato dall'assenza di espositori e grandi costruttori. Non sono molto differenti i motivi che hanno determinato il nuovo rinvio: "La decisione di annullare il Gims 2022 - hanno spiegato dall'omonima fondazione ginevrina - è stata presa nel miglior interesse sia delle case ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ildinon si terrà nemmeno nel: gli organizzatori, a neanche una settimana da quello che sembrava il via libera ufficiale e definitivo alla nuova edizione, hanno deciso di rinviare la kermesse al 2023. Le motivazioni. La manifestazione elvetica, la più importante fiera automobilistica d'Europa e una delle principali al mondo, è stata dunque annullata per la terza volta consecutiva: l'edizione del 2020 è stataper l'insorgenza della pandemia del coronavirus, mentre nel 2021 l'annullamento è stato causato dall'assenza di espositori e grandi costruttori. Non sono molto differenti i motivi che hanno determinato il nuovo rinvio: "La decisione di annullare il Gims- hanno spiegato dall'omonima fondazione ginevrina - è stata presa nel miglior interesse sia delle case ...

