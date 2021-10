Regionalizzazione scuola, Fratelli d’Italia dice no: “Si creerebbe ulteriore divario Nord-Sud” (Di venerdì 8 ottobre 2021) "Nella manovra di Bilancio 2022-2024 il governo vuole inserire il disegno di legge sull'autonomia differenziata che, tra tanto altro, interesserebbe anche il mondo della scuola, visto che comporterebbe la Regionalizzazione della Istruzione". Lo dichiara Ella Bucalo, deputato di Fratelli d'Italia e responsabile del Dipartimento scuola. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 8 ottobre 2021) "Nella manovra di Bilancio 2022-2024 il governo vuole inserire il disegno di legge sull'autonomia differenziata che, tra tanto altro, interesserebbe anche il mondo della, visto che comporterebbe ladella Istruzione". Lo dichiara Ella Bucalo, deputato did'Italia e responsabile del Dipartimento. L'articolo .

Advertising

ProDocente : Regionalizzazione scuola, Fratelli d’Italia dice no: “Si creerebbe ulteriore divario Nord-Sud” - orizzontescuola : Regionalizzazione scuola, Fratelli d’Italia dice no: “Si creerebbe ulteriore divario Nord-Sud” - dvaldi1 : Regionalizzazione scuola si riapre una strada tramite la legge di bilancio #autonomiadifferenziata… - GabCAAD3 : Le regioni non sono staterelli, non hanno le risorse necessarie per simili politiche.A cosa porterebbe la regionali… - ProDocente : Regionalizzazione scuola, si riapre una strada tramite la legge di bilancio. Dagli stipendi al reclutamento: ecco c… -