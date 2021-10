Pnrr, Decaro: “Sfide importanti per Bari” (Di venerdì 8 ottobre 2021) “La Puglia ha dimostrato una capacità progettuale importante. I comuni dell’area metropolitana di Bari avevano ricevuto finanziamenti per 800 milioni di euro che non erano nemmeno fondi del Pnrr. Per fortuna la graduatoria è scalata e ci sono stati nuovi finanziamenti di 2 miliardi di euro. Lo ha dichiarato il sindaco di Bari, Antonio Decaro, parlando dei progetti pugliesi approvati all’interno del Pnrr. bel/pc/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 8 ottobre 2021) “La Puglia ha dimostrato una capacità progettuale importante. I comuni dell’area metropolitana diavevano ricevuto finanziamenti per 800 milioni di euro che non erano nemmeno fondi del. Per fortuna la graduatoria è scalata e ci sono stati nuovi finanziamenti di 2 miliardi di euro. Lo ha dichiarato il sindaco di, Antonio, parlando dei progetti pugliesi approvati all’interno del. bel/pc/gtr su Il Corriere della Città.

Ultime Notizie dalla rete : Pnrr Decaro Bari, sì al nodo verde di Fuksas e al Parco del castello: dal Pnrr 100 milioni per i progetti È fatto di molte luci e qualche ombra per ora il rapporto fra la Puglia e il Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Alla base, come è noto, c'è una montagna di denaro pronta a riversarsi ...

WeChangeIT Forum 2021 : ecco i protagonisti e le tematiche Dal piano Marshall ai problemi della crescita dell'economia Italiana fino al PNRR per il rilancio ...della Fondazione Dioguardi e coordinatore City School Marco Bucci Sindaco di Genova Antonio Decaro ...

Pnrr, Decaro: finalmente nero su bianco le opere finanziate per Bari Corriere del Mezzogiorno Pnrr, Decaro: “Sfide importanti per Bari” “La Puglia ha dimostrato una capacità progettuale importante. I comuni dell’area metropolitana di Bari avevano ricevuto finanziamenti per 800 mili ...

Pnrr, in Puglia 400 milioni per rinnovare le città La Puglia fa «asso pigliatutto». Con 21 progetti di rigenerazione urbana e di edilizia residenziale pubblica finanziati grazie ai fondi del Pnrr, per un totale di quasi 400 milioni di euro, «batte» tu ...

