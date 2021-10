Pallone d’Oro 2021, la lista dei 30 finalisti: ci sono cinque azzurri (Di venerdì 8 ottobre 2021) Tempo di ufficialità per i candidati al Pallone d’Oro 2021, con la lista dei 30 pretendenti che è stata resa nota in questi minuti. L’Italia torna grande protagonista grazie al trionfo di Euro 2020: sono infatti presenti Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Nicolò Barella, Gianluigi Donnarumma e Jorginho. La Serie A però conosce benissimo anche Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku, Simon Kjaer e Lautaro Martinez, a loro volta inseriti nella lista alla pari degli “immancabili” Messi, Neymar, Mbappè, Haaland e Lewandowski. Di seguito la lista completa. I 30 candidati per il Pallone d’Oro 2021 Leonardo BonucciErling HaalandN’Golo KantèRiyad MahrezMason Mount Cesar Azpilicueta (in attesa di conferma) Nicolò Barella (in attesa ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 ottobre 2021) Tempo di ufficialità per i candidati al, con ladei 30 pretendenti che è stata resa nota in questi minuti. L’Italia torna grande protagonista grazie al trionfo di Euro 2020:infatti presenti Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Nicolò Barella, Gianluigi Donnarumma e Jorginho. La Serie A però conosce benissimo anche Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku, Simon Kjaer e Lautaro Martinez, a loro volta inseriti nellaalla pari degli “immancabili” Messi, Neymar, Mbappè, Haaland e Lewandowski. Di seguito lacompleta. I 30 candidati per ilLeonardo BonucciErling HaalandN’Golo KantèRiyad MahrezMason Mount Cesar Azpilicueta (in attesa di conferma) Nicolò Barella (in attesa ...

