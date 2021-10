Ostia – Picca: rimuovere cassonetti in plastica incendiati (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ostia, Picca (Lega): rimuovere cassonetti in plastica incendiati per rischio fumi tossici – “Gli incendi divampati nella notte tra piazza Calipso, via delle Oceanine e via Bonamico sono episodi che destano preoccupazione. Si tratta della quarta volta negli ultimi mesi che dei cassonetti prendano fuoco. In attesa che le autorità preposte facciano luce sull’accaduto, chiediamo l’immediata rimozione dei cassonetti di plastica sul territorio del Municipio X, onde evitare che la loro combustione sprigioni fumi tossici. E’ assurdo che l’amministrazione 5 Stelle abbia acquistato dei cassonetti così pericolosi”. E’ quanto ha dichiarato in una nota Monica Picca, candidata presidente del Municipio X per il ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 8 ottobre 2021)(Lega):inper rischio fumi tossici – “Gli incendi divampati nella notte tra piazza Calipso, via delle Oceanine e via Bonamico sono episodi che destano preoccupazione. Si tratta della quarta volta negli ultimi mesi che deiprendano fuoco. In attesa che le autorità preposte facciano luce sull’accaduto, chiediamo l’immediata rimozione deidisul territorio del Municipio X, onde evitare che la loro combustione sprigioni fumi tossici. E’ assurdo che l’amministrazione 5 Stelle abbia acquistato deicosì pericolosi”. E’ quanto ha dichiarato in una nota Monica, candidata presidente del Municipio X per il ...

Advertising

matteosalvinimi : Ultimo incontro della giornata a Ostia (Roma), con Monica Picca, candidata presidente del Centrodestra al Municipio… - coriolano2011 : RT @GeMa7799: Comunali, schede votate e votanti non corrispondono: commissariata sezione ad Ostia...Su segnalazione della candidata del cen… - giorgio757 : RT @GeMa7799: Comunali, schede votate e votanti non corrispondono: commissariata sezione ad Ostia...Su segnalazione della candidata del cen… - dolores20943592 : RT @GeMa7799: Comunali, schede votate e votanti non corrispondono: commissariata sezione ad Ostia...Su segnalazione della candidata del cen… - Profilo3Marco : RT @GeMa7799: Comunali, schede votate e votanti non corrispondono: commissariata sezione ad Ostia...Su segnalazione della candidata del cen… -