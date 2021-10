Migranti, è scontro in Ue: "Il muro? Ok, ma non con i nostri soldi" (Di venerdì 8 ottobre 2021) Via libera dell'Ue alla realizzazione di protezioni ai confini per frenare l'onda migratoria a patto che non si utilizzino i finanziamenti europei Leggi su ilgiornale (Di venerdì 8 ottobre 2021) Via libera dell'Ue alla realizzazione di protezioni ai confini per frenare l'onda migratoria a patto che non si utilizzino i finanziamenti europei

Advertising

CALIGOLA7 : RT @ilgiornale: Via libera dell'Ue alla realizzazione di protezioni ai confini per frenare l'onda migratoria a patto che non si utilizzino… - infoitinterno : Migranti, è scontro in Ue: 'Il muro? Ok, ma non con i nostri soldi' - ilgiornale : Via libera dell'Ue alla realizzazione di protezioni ai confini per frenare l'onda migratoria a patto che non si uti… - stefano_vespa : Scontro in Europa sull’#immigrazione, l’Italia insiste sull’accordo con i paesi del Nord Africa. L’ostacolo più dif… - paolochiariello : #Juorno #condanna choc per #MimmoLucano, 13 anni di carcere per la gestione irregolare dei migranti a Riace -