Madonna senza freni da Jimmy Fallon: dalla biancheria intima al rimpianto più grande

Da Madonna, si sa, ci si può aspettare di tutto. Ed è per questo che non stupisce il fatto che sia strisciata sulla scrivania di Jimmy Fallon mostrando, un attimo dopo, la sua biancheria intima nera al pubblico del Tonight Show, dove era ospite per promuovere il suo nuovo documentario, Madame X, che in Italia vedremo su Mtv (canale 131 di Sky) venerdì 8 ottobre alle 21.10. «L'arte è importante per le nostre vite» ha detto l'artista, 63 anni compiuti il mese scorso e festeggiati in Puglia, aggiungendo che il compito di un artista è quello di «disturbare la pace», prendendo in prestito le parole dello scrittore James Baldwin.

