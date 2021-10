Lapo Elkann si è sposato, festa per pochi intimi. La moglie e i suoi figli (Di venerdì 8 ottobre 2021) Erano stati avvistati in barca nell’estate 2020 e fin da subito non sembravano la classica coppia-meteora da paparazzi, Lapo Elkann e Joana Lemos da quel momento in poi sono diventati una coppia e fanno davvero sul serio. Talmente sul serio che in questi giorni sarebbero addirittura convolati a nozze in segreto, ufficializzando in via formale il loro amore. Lapo l’ha presa in moglie, assicura il gossip. D’altra parte sembrano fatti proprio l’uno per l’altra. Entrambi con la passione per i motori, lei è anche stata una pilota professionista sia di macchine che di moto in Portogallo, ma soprattutto condividono quella per l’impegno verso l’altro. Lapo Elkann e Joana Lemos da quando si conoscono hanno unito le loro forze per aiutare chiunque si trovi in ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 8 ottobre 2021) Erano stati avvistati in barca nell’estate 2020 e fin da subito non sembravano la classica coppia-meteora da paparazzi,e Joana Lemos da quel momento in poi sono diventati una coppia e fanno davvero sul serio. Talmente sul serio che in questi giorni sarebbero addirittura convolati a nozze in segreto, ufficializzando in via formale il loro amore.l’ha presa in, assicura il gossip. D’altra parte sembrano fatti proprio l’uno per l’altra. Entrambi con la passione per i motori, lei è anche stata una pilota professionista sia di macchine che di moto in Portogallo, ma soprattutto condividono quella per l’impegno verso l’altro.e Joana Lemos da quando si conoscono hanno unito le loro forze per aiutare chiunque si trovi in ...

