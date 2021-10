Italia-Belgio, Locatelli: “È una finale e vogliamo vincere. Donnarumma è tranquillo” (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Avremmo voluto vincere la Nations League, ma la partita contro la Spagna non è andata bene. Contro il Belgio sarà comunque una finale, partita importante per il ranking, vogliamo vincere. Semifinale sicuramente complicata, decisa dagli episodi. Nel secondo tempo abbiamo dato una prova di cuore e carattere importante, dobbiamo continuare su questa linea. Donnarumma è tranquillo, lo abbiamo abbracciato. Se il Belgio si inginocchierà, lo faremo anche noi, proprio come durante gli Europei. Courtois ha detto che domenica per loro sarà un’amichevole? Ognuno può dire ciò che vuole. Ho visto Belgio-Francia, è stata una partita bellissima. Sappiamo i giocatori del Belgio che dobbiamo temere, come per esempio ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Avremmo volutola Nations League, ma la partita contro la Spagna non è andata bene. Contro ilsarà comunque una, partita importante per il ranking,. Semisicuramente complicata, decisa dagli episodi. Nel secondo tempo abbiamo dato una prova di cuore e carattere importante, dobbiamo continuare su questa linea., lo abbiamo abbracciato. Se ilsi inginocchierà, lo faremo anche noi, proprio come durante gli Europei. Courtois ha detto che domenica per loro sarà un’amichevole? Ognuno può dire ciò che vuole. Ho visto-Francia, è stata una partita bellissima. Sappiamo i giocatori delche dobbiamo temere, come per esempio ...

