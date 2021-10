Insigne: “Se fossi rimasto in campo avrei tirato il rigore in finale” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, e anche attaccante della Nazionale, è intervenuto al Festival dello Sport di Trento, collegato telematicamente insieme al commissario tecnico Roberto Mancini, parlando sconfitta con la Spagna: “Il giorno dopo è sempre lo stesso, dispiace non avere vinto, non ci possiamo buttare giù. Fra due giorni c’è un’altra partita, contro una squadra forte, dobbiamo mantenere l’entusiasmo alto e continuare con il sorriso. Anche se pareggi la partita prima devi comunque essere contento. Stiamo lavorando per una grande prestazione domenica”. Subito gol, per Insigne e Immobile. A Pescara facevate avanti e indietro da Napoli insieme. “È stata una grandissima emozione, non dico che non fossimo tesi ed emozionati. Per noi è stata una grandissima responsabilità, ma eravamo consapevoli della nostra forza e sapevamo ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il capitano del Napoli, Lorenzo, e anche attaccante della Nazionale, è intervenuto al Festival dello Sport di Trento, collegato telematicamente insieme al commissario tecnico Roberto Mancini, parlando sconfitta con la Spagna: “Il giorno dopo è sempre lo stesso, dispiace non avere vinto, non ci possiamo buttare giù. Fra due giorni c’è un’altra partita, contro una squadra forte, dobbiamo mantenere l’entusiasmo alto e continuare con il sorriso. Anche se pareggi la partita prima devi comunque essere contento. Stiamo lavorando per una grande prestazione domenica”. Subito gol, pere Immobile. A Pescara facevate avanti e indietro da Napoli insieme. “È stata una grandissima emozione, non dico che nonmo tesi ed emozionati. Per noi è stata una grandissima responsabilità, ma eravamo consapevoli della nostra forza e sapevamo ...

