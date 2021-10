Impostor Factory recensione - Una fiaba bella e triste

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Annunciato nel 2019,è un gioco che si è sicuramente fatto attendere; si tratta del nuovo episodio principale della serie di titoli sviluppati da Kan Gao e la software house Freebird Games e, all'interno della timeline ufficiale, non viene identificato come terzo capitolo, bensì come "Episodio X". Anche per quanto riguarda i protagonisti degli eventi narrati, questa volta il giocatore non vestirà i panni degli ormai conosciuti e amati Neil Watts ed Eva Rosalene, nonostante la storia si leghi strettamente alle vicende della Sigmund Corporation. Leggi altro...

, che potete trovare per Microsoft Windows e Linux dal 30 Settembre, non fa eccezione e propone una nuova variazione delle domande e delle riflessioni che da 10 anni Kan Gao continua ...(chiamato anche To the Moon 3:) è il terzo capitolo della serie adventure dello studio indipendente Freebird Games . Il titolo è il sequel (oppure un prequel?) ...La recensione di Impostor Factory, il terzo capitolo della serie creata da Kan Gao con l'emozionante To The Moon.. Dall'uscita di To The Moon sono ormai passati quasi dieci anni, ma sembra ...Pubblicato il trailer di lancio di Impostor Factory, che è davvero stranissimo e non mostra granché del gioco, a parte un dettaglio.. Il trailer di lancio di Impostor Factory è davvero strano.