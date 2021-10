Il Nobel per la pace ai giornalisti Ressa e Muratov (Di venerdì 8 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il Premio Nobel per la pace 2021 è stato assegnato congiuntamente a Maria Ressa e Dmitry Andreyevich Muratov “per i loro sforzi per salvaguardare la libertà di espressione, che è una precondizione per la democrazia e una pace duratura”. Secondo il Comitato norvegese per il Nobel, Ressa e Muratov hano dimostrato la loro coraggiosa lotta per la libertà di espressione nelle Filippine e in Russia. Allo stesso tempo, sono rappresentanti di tutti i giornalisti che difendono questo ideale in un mondo in cui la democrazia e la libertà di stampa affrontano condizioni sempre più avverse.Maria Ressa usa la libertà di espressione per denunciare abusi di potere, uso della violenza e crescente autoritarismo nel ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 8 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il Premioper la2021 è stato assegnato congiuntamente a Mariae Dmitry Andreyevich“per i loro sforzi per salvaguardare la libertà di espressione, che è una precondizione per la democrazia e unaduratura”. Secondo il Comitato norvegese per ilhano dimostrato la loro coraggiosa lotta per la libertà di espressione nelle Filippine e in Russia. Allo stesso tempo, sono rappresentanti di tutti iche difendono questo ideale in un mondo in cui la democrazia e la libertà di stampa affrontano condizioni sempre più avverse.Mariausa la libertà di espressione per denunciare abusi di potere, uso della violenza e crescente autoritarismo nel ...

